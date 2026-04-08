Muş'ta Hapis Cezaevi Kaçkını Yakalandı

Muş'ta hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 07 Nisan 2026 tarihinde Muş merkez ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak, cezasının infazı için Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi" denildi. - MUŞ