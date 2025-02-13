Muş'ta hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı
MUŞ - Muş'ta hemzemin geçitte meydana gelen kazada yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tatvan- Elazığ seferini yapan yük treni, merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Mazlum Kandemir'in kullandığı 06 AEL 613 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta Hemzemin Geçit Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?