Muş'ta inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Muş'ta inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi hastanede tedavi altına alındı

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Muş\'ta inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi hastanede tedavi altına alındı
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Muş'ta yapımı devam eden bir inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta yapımı devam eden bir inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta sürdürülen çalışmalar sırasında beton pompasının düşmesi sonucu E.D. (44) ile M.P. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçiler, daha sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Muş Devlet Hastanesiİnceleme3. SayfaGüncelMuşSon Dakika

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