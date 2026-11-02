Muş\'ta inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi hastanede tedavi altına alındı

Muş'ta yapımı devam eden bir inşaatta beton pompasının düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta sürdürülen çalışmalar sırasında beton pompasının düşmesi sonucu E.D. (44) ile M.P. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçiler, daha sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.