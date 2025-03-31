Muş’ta Jandarma Denetiminde 206 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş’ta Jandarma Denetiminde 206 Şahıs Yakalandı

Muş’ta Jandarma Denetiminde 206 Şahıs Yakalandı

Muş'taki denetimlerde 206 şahıs yakalandı, 590 bin TL ceza kesildi, uyuşturucu ele geçirildi.

31.03.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 206 şahıs yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 33 bin 173 şahıs ve 13 bin 588 araç sorgulandı. Denetimlerde 215 araca toplam 590 bin 796 TL cezai işlem uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si UYAP kapsamında işlem görürken, 5'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Ayrıca 194 yoklama kaçağına gerekli tebligatlar yapıldı.

Asayiş olayları kapsamında yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatlı av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm tabanca kovanı, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ve 31 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışmaları sonucu 84,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilerek ilgili kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş’ta Jandarma Denetiminde 206 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 16:04:15. #7.12#
SON DAKİKA: Muş’ta Jandarma Denetiminde 206 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement