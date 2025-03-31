Muş’ta Jandarma Denetiminde 206 Şahıs Yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 206 şahıs yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, 33 bin 173 şahıs ve 13 bin 588 araç sorgulandı. Denetimlerde 215 araca toplam 590 bin 796 TL cezai işlem uygulanırken, çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si UYAP kapsamında işlem görürken, 5'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı. Ayrıca 194 yoklama kaçağına gerekli tebligatlar yapıldı.

Asayiş olayları kapsamında yapılan aramalarda da 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatlı av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet 9 mm tabanca kovanı, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ve 31 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışmaları sonucu 84,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilerek ilgili kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MUŞ