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Muş'ta Kaçak Avcılara İdari Para Cezası - Son Dakika
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Muş'ta Kaçak Avcılara İdari Para Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye toplamda 6 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

Muş\'ta Kaçak Avcılara İdari Para Cezası
19.12.2023 - 16:25,
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta belgesiz kaçak avcılık yapan 2 kişiye toplamda 6 bin 400 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada; "Müdürlüğümüz personelince yapılan av koruma denetimlerde, Malazgirt ilçesinde yasadışı avcılık yapan bir kişiye 4 bin 154 TL idari para cezası uygulanırken diğer tarafta ise Avcılık belgesini yanında bulundurmayan ve avbisten kota almadan av yapan 1 avcıya da 2 bin 246 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muş, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kaçak Avcılara İdari Para Cezası - Son Dakika


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