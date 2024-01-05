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Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli ekipmanlar ve büyük miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Muş\'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor
05.01.2024 - 10:58,
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Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 ayrı ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet sigara doldurma makinesi, 2 adet havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron, 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Kaçakçılıkla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika


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