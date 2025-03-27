Muş\'ta Kaçan İnek Çarşıyı Karıştırdı

Muş'un Hasköy ilçesinde çarşıyı birbirine katan inek, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasköy ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir inek, çarşı merkezini birbirine kattı. Kontrolsüz şekilde koşan inek, çevredeki vatandaşlara zarar verirken, park halindeki bir araca çarparak maddi hasara yol açtı.

O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, panik içinde kaçan ineğin dükkanlara girmeye çalıştığı ve vatandaşların uzaklaşmaya çalıştığı anlar net bir şekilde görüldü.

Olayın ardından inek, çevredeki vatandaşlar ve sahibi tarafından yakalanarak sakinleştirildi. Şans eseri büyük bir yaralanma yaşanmazken, esnaf ve vatandaşlar yaşanan olay karşısında hayret kaldı.

Yaşanan olayda arabası hasar alan Muhammed Orbay, "Sahibinin elinde kaçan bir inek vatandaşların arasına daldı. İpi vatandaşların ayağına dolanması ile birkaç vatandaş yere düştü. Çok şükür ciddi bir yaralanma yok. Kaçan inek araba çarptı. Arabada hafif maddi hasar meydana geldi" dedi.

Son anda kaçarak ineğin saldırısından kurtulan Kerem Ergül ise "Kaçan inek vatandaşların arasına daldı. Birkaç kişi yere düştü, ben de son anda kaçarak kendimi kurtardım. Çok şükür bize bir şey olmadı" şeklinde konuştu. - MUŞ