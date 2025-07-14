Muş'ta Kapsamlı Operasyon: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi - Son Dakika
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Muş'ta Kapsamlı Operasyon: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Muş\'ta Kapsamlı Operasyon: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
14.07.2025 17:37
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Muş'ta düzenlenen operasyonlarda hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı, suç unsurları ele geçirildi.

Muş'ta 7-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce 07-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde suç ve suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen uygulama, denetim ve operasyonlarda silah, mühimmat, uyuşturucu ve kaçak ürünler ele geçirilirken, aranan çok sayıda şahıs da yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; intihara teşebbüs ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları kapsamında 1 av tüfeği, 3 şarjör, 114 fişek, 1 tabanca fişeği, 1 muşta ve 1 bıçak ele geçirildi. Terör örgütüne üyelik ve disiplin hapsi suçlarından aranan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 4 yıl 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Ayrıca ruhsatsız silah taşıyan bir şahıstan 1 tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi. Varto ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan 2 kişi tutuklanarak Muş Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ayrıca Ailenin Korunması Kanunu'na muhalefetten 3 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda; 2.570 adet kaçak sigara, 22.560 adet doldurulmuş makaron, 4.380 gram nargile tütünü, 40 adet elektronik sigara ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. TEM ekiplerince yürütülen operasyonlarda, terör örgütü üyeliği, ibadethane ve mezarlıklara zarar verme ile bilişim sistemleri yoluyla hırsızlık gibi suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişi tarafından tehdit suçundan aranan bir kişiyi yakalarken, Hürriyet Polis Merkezi ekipleri de banka dolandırıcılığı suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde 8.429 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 375 sürücüye toplam 1 milyon 482 bin 577 TL para cezası uygulandı. Hasköy ilçesinde kamu kurumuna ait eşyayı çalma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Aynı ilçede TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde kullanmaktan aranan bir kişi daha gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15.091 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Dolandırıcılık, yaralama, tehdit, hayvan hırsızlığı, kamu malına zarar, terör örgütü üyeliği ve uyuşturucu suçları gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 45 kişi de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda TCK 191 kapsamında 225 gram skunk, 2,23 gram metamfetamin ve 3,10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem yapıldı. TCK 188 kapsamında ise 542 gram skunk maddesiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kapsamlı Operasyon: Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi - Son Dakika

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