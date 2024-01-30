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Muş'ta Kara Avcılığı Yapan 8 Avcıya İdari Para Cezası - Son Dakika
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Muş'ta Kara Avcılığı Yapan 8 Avcıya İdari Para Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş merkezinde avcılık belgesi olmadan avlanan 8 avcıya 40 bin 476 TL idari para cezası uyguladı. Yasa dışı avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Muş\'ta Kara Avcılığı Yapan 8 Avcıya İdari Para Cezası
30.01.2024 - 11:32,
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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara avcılığı yaptığı tespit edilen 8 avcıya 40 bin 476 TL idari para cezası uygulandı.

Muş merkez sınırları içerisinde 21-30 Ocak 2024 tarihleri arasında avcılık belgesi olmadan avlanan 8 avcıya, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 40 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen yasa dışı avcılık faaliyetleri neticesinde alınan bu kararla, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın teşvik edilmesi hedefleniyor. Kamuoyunu bilgilendirmek adına denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, avcılıkla uğraşan herkes 4915 sayılı Kanun kurallarına uymaya davet edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muş, Kamu, Çevre, Ceza, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kara Avcılığı Yapan 8 Avcıya İdari Para Cezası - Son Dakika


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