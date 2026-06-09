Muş\'ta Kardeşini Yaralayan Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Muş'ta kardeşini silahla yaralayan ve ardından eve kapanan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Müdahale sırasında bir polis memuru ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muş'ta psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen bir kişi, kardeşini silahla yaraladıktan sonra eve kapandı. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından düzenlenen operasyonda şüpheli etkisiz hale getirildi. Müdahale sırasında şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru sağ ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.S. isimli şahıs, aralarında çıkan tartışma sonucu kardeşi B.S.'ye ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından ikametine giren şüpheli, çevreye ve olay yerine gelen güvenlik güçlerine ateş açmaya devam etti. Bina sakinlerinin can güvenliğini tehlikeye atan şahıs nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların zarar görmemesi için giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde kapatıldı. Güvenlik güçlerinin müzakere girişimlerine yanıt vermeyen ve saldırgan tutumunu sürdüren şahsa, saat 21.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrollü müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru sağ ayağından yaralandı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda şüpheli etkisiz hale getirilirken, olay kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor" denildi. - MUŞ