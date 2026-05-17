Muş'ta Köprüden Düşen Otomobilde 2 Yaralı

Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin köprüden düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sudurağı köyü girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan M.S.A. ile M.A., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ