Muş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 25 kişi itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı

Yangın çıkan binada mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı

MUŞ - Muş'ta, 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangının dumanı tüm binayı etkisi altına alırken üst katlarda mahsur kalan 25 kişi itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Muş İstasyon Caddesi Atatürk Parkı karşısında bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm çalışmaları sırasında çıkan yangında, binada duman sebebiyle mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yapılan çalışmaların ardından kurtarıldı. Bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın sebebiyle binayı duman sardı. Nefes almakta zorluk çeken binada ki vatandaşlar, kendilerini balkon ve camdan sarkıtıp, çevreden yardım istedi. İhbarla, adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da binada mahsur kalanlara yardım etti. İtfaiyenin, merdivenli aracıyla binadan tahliye edilen 25 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Çevrede ki esnaflar dumandan etkilenenlere ayran içirdi.

Muş Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, "Bugün saat 14 civarlarında, şehrimizin ana merkezindeki binanın bodrumunda bir yangın ihbarı aldık. İtfaiye ekiplerimiz, 5 dakika içerisinde yangın mahalline vardılar. 15 dakika içerisinde yangını tamamen kontrol altına aldılar. Ayrıca bu 15 dakika içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 vatandaşımızı, itfaiye merdivenleriyle tahliye ettiler. Allah'a şükrediyoruz hem can, hem mal kaybımız yok. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının olduğu mahal, tamamen bitişik bir nizam. Zamanında müdahale yapılmasaydı, Allah korusun büyüyebilirdi" dedi.

Yangın esnasında binada mahsur kaldığını ve dumandan etkilendiğini söyleyen Tuncay Korkmaz, "Ofisteydim bir baktım içerisi duman altıydı. Daha koridorda çıkacaktım, çıkamadım yangın vardı. 1 saat bekledik, itfaiye geldi bir saate ancak ateşi söndürdü. Tam bir yangın olsaydı herkes içerde ölürdü. Mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.