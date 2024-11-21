Muş'ta Kurtlar 50 Koyunu Telef Etti - Son Dakika
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Muş'ta Kurtlar 50 Koyunu Telef Etti

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Muş'un Hasköy ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 50 gebe koyunu telef etti. Koyunları telef olan çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.

21.11.2024 22:00  Güncelleme: 22:04
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Muş'ta kurtlar koyun sürüsünü telef etti

MUŞ - Muş'un Hasköy ilçesinde ağıla giren kurtlar 50 koyunu telef etti.

Dağdibi köyünde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Ali Can Gülsün ve Faruk Gülsün'e ait ağılda bulunan koyunlara sabah karşı kurtlar saldırdı. Kurtlar 50 gebe koyunu telef ederken, 40 gebe koyun da yaralandı.

Koyunları telef olan Faruk Gülsün zararının büyük olduğunu belirterek, "Bugün sabaha karşı ağılda bulunan koyunlarımıza kurt saldırdı. 50 koyun boğularak telef olurken 40 koyunda yaralı halde. Biz evdeydik hiç ses duymadık kurtlarda yakaladığını boğmuş. Komşumuz sabah kalkıp kendi koyunlarına yem verdiği esnada görüyor. Bize haber verdi gelip gördük, koyunlarımız telef olmuş. Bütün koyunları veresiye almıştık. Çoğu koyunlarımız gebe. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Olayı duyan Hasköy İlçe Kaymakamı İsmail Güney ve Hasköy Belediye Başkanı Cemal Orbay koyunları telef olan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Muş\'ta Kurtlar 50 Koyunu Telef Etti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Hasköy, Tarım, Yaşam, Muş, Son Dakika

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