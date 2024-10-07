Muş'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Muş'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Muş\'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Muş'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

07.10.2024 21:28
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Muş'ta bir otomobilin çarptığı motosiklet, park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 49 AAT 851 plakalı otomobil, önündeki 34 GMD 780 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, park halindeki 49 DA 525 plakalı kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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