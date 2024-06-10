Muş'ta Narkotik Madde Operasyonu: 2 Bin 902 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Muş'ta narkotik madde arama köpeği Thor'un katılımıyla yapılan aramada, aracın ses sistemi kabinine gizlenmiş 2 bin 902 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 2 araç, ekiplerimiz tarafından takibe alınmış ve belirtilen araçlar durdurularak narkotik madde arama köpeği Thor eşliğinde yapılan arama ve kontrollerde; 2 bin 902 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 4 şüpheli şahıs TCK 188 kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır" denildi. - MUŞ