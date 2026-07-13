Murat Nehri\'nde kaybolan Berat\'ı arama çalışmaları 4\'üncü gününde

Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için yaklaşık 120 personelin katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 4'üncü gününde de devam etti.

Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Merkeze bağlı Özdilek köyünde yürütülen çalışmalara, Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Bitlis AFAD dalgıç ekiplerinden oluşan yaklaşık 120 personel katılıyor. Ekipler, nehir boyunca belirlenen noktalarda sonar cihazı, 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 dron ve 1 insansız hava aracı (İHA) desteğiyle hem su üstünde hem de su altında aramalarına aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama yapılırken, Muş Belediyesi ile Kızılay ekipleri de bölgede bekleyişini sürdüren aile fertleri ve görevlilere ikramlarda bulunarak destek sağlıyor.

Küçük Berat'a ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız devam ederken, ailesi ve yakınlarının olay yerindeki umutlu bekleyişi de sürüyor. - MUŞ