Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ı arama çalışmaları 7. gününde

Muş'ta Murat Nehri'ne düşerek kaybolan 10 yaşındaki Berat Karakaya'nın bulunmasına yönelik 167 personelin katılımıyla yürütülen arama kurtarma çalışmaları 7'inci gününde de aralıksız devam etti.

Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Merkeze bağlı Özdilek köyünde yürütülen çalışmalara, Muş AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, Siirt AFAD İl Müdürlüğü, Bitlis AFAD İl Müdürlüğü, Erzurum AFAD İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Jandarma dalgıç ekipleri katıldı.

Arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Murat Nehri üzerinde Muş sınırları içerisinde bulunan Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarının kapakları tamamen kapatılarak nehrin su seviyesi düşürüldü.

Ekipler, nehir boyunca belirlenen noktalarda 2 sonar cihazı, 9 bot, 2 drone ve 1 insansız hava aracı (İHA) desteğiyle hem su üstünde hem de su altında aramalarına aralıksız devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama yapılırken, Muş Belediyesi ile Kızılay ekipleri de bölgede bekleyişini sürdüren aile fertleri ve görevlilere ikramlarda bulunarak destek sağlıyor.

Muş AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir, "Berat karakaya'nın arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Şu anda 167 personelle yaklaşık 40 kilometrelik alanda arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Valimizin talimatlarıyla Alparslan-1 Barajı ve Alparslan-2 Barajı'nın su akışı tamamen durduruldu. Bu sayede su seviyesi yaklaşık iki metre düştü ve bu durum arama çalışmalarına önemli katkı sağlıyor. Arama yapılan 40 kilometrelik hattın yaklaşık 20 kilometrelik bölümünde su seviyesi büyük ölçüde çekilmiş durumda. Kalan kısımda ise su diğer bölgeye yönlendiriliyor. Her iki bölgede de 167 personelimiz aralıksız görev yapıyor. Çalışmalarımıza havadan jandarma ve diğer kurumlarımız da destek veriyor. Şüpheli görülen tüm noktalar dalgıçlarımız, bot ekiplerimiz ve su üstü arama-kurtarma personelimiz tarafından titizlikle taranıyor. Bugün, yarın ve sonraki günlerde de çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz vatandaşımıza en kısa sürede ulaşarak ailesine teslim etmektir" dedi. - MUŞ