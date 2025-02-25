Muş'ta Okul Bahçesinde Buz Kütlesi Düşmesi Öğrenciyi Yaraladı - Son Dakika
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Muş'ta Okul Bahçesinde Buz Kütlesi Düşmesi Öğrenciyi Yaraladı

Muş\'ta Okul Bahçesinde Buz Kütlesi Düşmesi Öğrenciyi Yaraladı

Muş'ta Vali Adil Yazar İlkokulu'nda meydana gelen buz kütlesi düşme olayı, bir öğrencinin ağır yaralanmasına yol açtı. Veliler okul yönetiminden güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

25.02.2025 15:11  Güncelleme: 15:15
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Muş'ta Vali Adil Yazar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Emir Ekici'nin okul bahçesinde oynadığı sırada çatıdan düşen buz kütlesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanması, öğrenciler ve veliler arasında büyük endişeye yol açtı.

Vali Adil Yazar İlkokulunda yaşanan olayın ardından öğrenciler gün boyunca teneffüse çıkmazken veliler ise duruma tepki gösterdi. Okul çıkışında çocuklarını almaya gelen veliler, okul yönetiminden güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Öğrencilerin güvenliği konusunda önlem alınmasını isteyen veliler, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Olay, okulun güvenlik kamerasına da yansırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Alınan bilgilere göre Muhammed Emir Ekici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul çıkışı öğrencisini almaya gelen velilerden Yavuz Yılmaz, yaşanan olaydan dolayı tedirgin olduklarını söyleyerek, "Okulda herhangi bir önlem alınmamış. Çatıdaki kar zamanında temizlenmedi. Belediyeye ait olup olmadığını bilmiyorum ama okul yönetimi bundan sorumludur. Temizlenmesi gerekiyordu. Olay yaşandıktan sonra buzlar temizlendi" dedi.

Veli Sinan Dinçer ise "Dün maalesef okulumuzda üzücü bir olay meydana geldi. Bu olaydan dolayı bir çocuğumuz şu an yoğun bakımda. İnşallah yavrumuz tez zamanda iyileşerek sınıfına ve arkadaşlarına kavuşur. Bizler bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Arkadaşının yaralanmasına üzüldüğünü söyleyen öğrencilerden Mira Özcan da, "Arkadaşımız beslemesini alarak çatının altına doğru gidiyor. Tam o esnada kafasına kar ve bu kütlesi düşüyor. Olay olmadan önce karlar temizlenebilirdi ve arkadaşımızda şu an aramızda olabilirdi" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Okul Bahçesinde Buz Kütlesi Düşmesi Öğrenciyi Yaraladı - Son Dakika

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