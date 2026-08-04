Muş’ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muş merkeze bağlı Arıköy köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Arıköy köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken, alevler ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.