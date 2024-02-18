Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Muş'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Muş\'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.02.2024 22:44
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Muş'un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Korkut ilçesinden Karakale beldesi istikametine giden 34 AV 9659 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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