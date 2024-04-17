Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.
Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Anne Ayten Koçhan, kara bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, yıllardır oğlundan haber alamadığını ve yolunu gözlediğini belirterek, "Bu bayram bize kara geçti. Bayramımız bayram değildi. Oğlum Ersin sana sesleniyorum, bizi duyursan ve görüyorsan dön, yolunuz yol değil. Ben ve baban perişan olduk. Bütün evlatlara sesleniyorum. Yeter, analar babalar ağladı. Biz PKK'dan ve DEM'den çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Bizim nasıl böyle içimiz sızlıyor ve ağlıyoruz, sizin de içinize bu ateş düşsün. Yeter bu milletin çocuklarını kandırdınız, dağların başına götürdünüz. Biz evlatlarımızı istiyoruz bir şey peşinde değiliz. Biz ciğerimizin peşindeyiz. Daha biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gece bir telefon geldiğinde, kapı çalındığında evlatlarımızdan bir haber mi geldi diyoruz. Yeter, biz dayanamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Anne Şahinaz Özcan ise çocuklarına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceklerini ifade ederek, "7 yıldır ben çocuğumdan haber alamıyorum. Var mı? Yok mu? Bilmiyorum. Ben çocuğumu DEM'den ve PKK'dan istiyorum. Atilla benim sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Çocuğum şimdi devletin elinde olaydı, mutlaka görüşürdük. Cezaevinde olsaydı yine görüşüne giderdik. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol" dedi. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler oturma eylemi yapıyor - Son Dakika
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