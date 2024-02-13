Muş\'ta Sigara Üretim ve Paketleme İmalathanesine Operasyon: Kıyılmış Tütün ve Makine Ele Geçirildi

MUŞ (İHA) – Muş'ta sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen bir ikamet ve eklentisine düzenlenen operasyon kıyılmış tütün, boş makaron ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen bir ikamet ve eklentisine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında; 1 adet makaron doldurma makinesi, 1 adet havalı komprasör, 25 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 400 dal boş makaron ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - MUŞ
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