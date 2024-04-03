Muş\'ta takla atan otomobil alev aldı, 2 kişi zor kurtuldu

MUŞ (İHA) – Muş'un Şenyayla bölgesinde takla atarak alev alan otomobilin içerisindeki 2 kişi canlarını zor kurtardı.
Kaza, gece saatlerinde Muş- Diyarbakır kara yolu Şenyayla bölgesinde meydana geldi. Muş'tan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 34 GYD 323 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak alev aldı. Aracın içerisindeki sürücü ve yanındaki şahıs son anda araçtan çıkarak canlarını kurtarırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ
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