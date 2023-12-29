Muş\'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası

Muş'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye 7 bin 224 TL idari para cezası uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timinin yaptığı kontrol ve denetimler sonucu 2 avcıya takozsuz silah kullanmaları gerekçesiyle işlem yapılmış, mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi için iki av tüfeğine el konulmuştur. Avcılara, kota almadan av yaptıkları için işlem yapılmış olup, toplam 7 bin 224 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MUŞ