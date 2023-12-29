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Muş'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası - Son Dakika
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Muş'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye 7 bin 224 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucu, avcılara kota almadan av yaptıkları gerekçesiyle işlem yapıldı ve mülkiyetlerine ait iki av tüfeğine el konuldu.

Muş\'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası
29.12.2023 - 17:22,
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Muş'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye 7 bin 224 TL idari para cezası uygulandı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timinin yaptığı kontrol ve denetimler sonucu 2 avcıya takozsuz silah kullanmaları gerekçesiyle işlem yapılmış, mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi için iki av tüfeğine el konulmuştur. Avcılara, kota almadan av yaptıkları için işlem yapılmış olup, toplam 7 bin 224 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muş, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta takozsuz silah kullanarak kaçak avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası - Son Dakika
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