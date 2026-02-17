Muş\'ta Tarihi Eser ve Gümrük Kaçağı Operasyonu

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı ve gümrük kaçağı ürünlere yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik risk analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen adreste yapılan aramada 414 adet tarihi eser niteliğinde sikke ile 1 adet tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan risk analizi ve takip çalışmaları sonucunda tespit edilen şahısların iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 140 adet gümrük kaçağı emtia ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ