Muş'ta yapılan operasyonda 4 kişi tefecilik suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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Muş'ta yapılan operasyonda 4 kişi tefecilik suçundan gözaltına alındı

Muş\'ta yapılan operasyonda 4 kişi tefecilik suçundan gözaltına alındı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda bir tabanca, tabanca şarjörleri, tabanca fişekleri, belgeler, senetler, satış sözleşmeleri ve tarihi eserler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.02.2024 16:46
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Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Şubat 2024 tarihinde şüphelileri yakalamak ve suç delillerini ele geçirmek maksadıyla 4 adreste arama faaliyeti icra edilmiş olup; 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 13 adet tabanca fişeği, 15 adet muhtelif belge, 4 adet senet, 4 adet satış sözleşmesi, 1 adet ajanda, 37 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Sorgularının ardından adli makamlara çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta yapılan operasyonda 4 kişi tefecilik suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

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