Muş\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muş'un Bulanık ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bulanık-Ahlat kara yolu üzerindeki Güllüova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Yıldız'ın (61) kullandığı motosiklet, tali yoldan ana yola çıkmak istediği sırada seyir halindeki minibüsle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldız ile motosiklette bulunan Mahmut Kadir (58) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Mahmut Kadir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ