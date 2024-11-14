Muş\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Muş'ta hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muş Merkez'e bağlı Güzeltepe Mahallesi Mevkiinde Muş-Kulp karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sularında Güzeltepe Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen Maşallah Ç. yönetimindeki kamyon, tali yoldan anayola çıktığı esnada Muş istikametinden Üniversite istikametine doğru seyir halindeki Muhammed Eren K. idaresindeki 49 ABF 839 plakalı çift kabinli pikap ile çarpıştı. Kazada pikapta bulunan sürücü Muhammed Eren K, Tunahan C. ve Enes K. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ