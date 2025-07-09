Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki takibe alındı. Uygulama noktasında durdurulan bir araçta, uzman ekiplerce gerçekleştirilen aramada, 1 parça halinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 542 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUŞ