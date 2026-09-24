Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs, 3 yıl 7 ay 30 gün hapis cezasıyla tutuklandı

Muş'ta 3 yıl 7 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 3 yıl 7 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 22 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.