Muş\'ta Yasa Dışı Silah Operasyonu

Muş'un Malazgirt ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet av tüfeği ve 2 adet seyyar kalaşnikof dipçiği ele geçirildi. Ayrıca, 103 kutu içerisinde 9 mm çapında dolu fişek ile tabanca şarjörlerine takılı halde 13 adet 7.65 mm ve 2 adet 9 mm fişek bulundu. Bunun yanı sıra, güvenlik güçleri tarafından 4 adet demir parmakkılıç (musta) da ele geçirilerek incelemeye alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar. - MUŞ