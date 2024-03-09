Muş-Varto karayolunda kafa kafaya çarpışan araçlarda 1 ölü, 2 yaralı

Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü

İstanbul'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir, boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla öldürdükten sonra Kırklareli'de tarlasına gömdü. Bedir'in yer göstermesiyle tarladan çıkarılan anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.