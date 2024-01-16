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Mustafa Boydak ve 3 kişiye Bankacılık Kanunu'na muhalefet suçundan ceza verildi - Son Dakika
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Mustafa Boydak ve 3 kişiye Bankacılık Kanunu'na muhalefet suçundan ceza verildi

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Mustafa Boydak ve diğer 3 kişiye, '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan 10 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi. Mustafa Boydak'ın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talep etti. Mahkeme heyeti, Mustafa Boydak'a 'azmettirme' suçundan, diğer sanıklara ise 'Bankacılık Kanununa Muhalefet' suçundan ceza verdi.

Mustafa Boydak ve 3 kişiye Bankacılık Kanunu\'na muhalefet suçundan ceza verildi
16.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:31
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FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklu bulunan Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiye "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, İstanbul'da olan ve tutukluluk hali devam eden Mustafa Boydak ve sanıklar S.B., M.B. ve H.M.A. katılmadı. Davacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu vekili ve davalı vekilleri duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanıkların, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan cezalandırılmaları yönünde verdiği mütalaayı tekrar ederek, suç çerçevesinde sanıkların 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. Mustafa Boydak'ın avukatı, yaptığı savunmada, "Müvekkilim azmettirici sıfatıyla dosyada, ancak bununla alakalı bir delil yok. Mustafa Boydak o anda bankada değil ve işlemden haberi yok. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti; sanıklar Mustafa Boydak'a 'azmettirme' suçundan, S.B., M.B. ve H.M.A. hakkında ise 'Bankacılık Kanununa Muhalefet' suçundan 10 ay hapis cezası ve 25 bin TL adli para cezası verip, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde; Mustafa Boydak'ın talimatı ile 2013'de bankada bulunan 2 milyon 698 bin TL'nin 11 ayrı kişinin hesabına kısa süre içerisinde Bankacılık Kanunu'na aykırı şekilde havale edildiği tespit edildi. Bu çerçevede Mustafa Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 4 kişi hakkında '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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