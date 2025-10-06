2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış

2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
06.10.2025 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, eşini bıçaklayıp tüfekle vurarak katlettikten sonra ormanlık alana kaçan Mustafa Sağlam'ın cesedi bulundu. Yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenen ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce eşini önce bıçakla yaralayan ardından tüfekle vurarak öldürdükten sonra ormanlık alana kaçan şahsın ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde 9 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda Mustafa Sağlam (38), eşi Tuğba Sağlam'ı banyoda bıçakladı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP ORMANA KAÇTI

Eşini bıçakladıktan sonra yanında bulunan otomatik av tüfeğiyle ateş açan Mustafa Sağlam, eşini yaraladıktan sonra elindeki otomatik av tüfeği ile ormanlık alana kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YABANİ HAYVANLARIN PARÇALADIĞI CESEDİ BULUNDU

Mustafa Sağlam'ın olay sonrası yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlatılırken, operasyona çok sayıda JASAT ve Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı. 2 aydır süren çalışmalara rağmen Sağlam'a ulaşılamazken, son olarak Karatepe mahallesinde ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.

Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam'a ait olduğu belirlendi. Sağlam'ın intihar ettikten sonra cesedinin bölgedeki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA

Mustafa Sağlam, Vakfıkebir, Politika, 3-sayfa, Olaylar, trabzon, Ormana, Otopsi, Yabani, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halk sandık başına gitti Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti
10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu Mutlu Kaya yeniden sahnede 10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede
Bu skoru beklemiyordu Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı Bu skoru beklemiyordu! Arda Turan kendi sahasında hezimeti yaşadı
Büyük sürpriz Türkiye’de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti Büyük sürpriz! Türkiye'de 7 maçta 5 kez kazanan teknik adam istifa etti
Ağızları açık bırakan olay Gelinlikleri uyuşturucu ticareti için kullanmışlar Ağızları açık bırakan olay! Gelinlikleri uyuşturucu ticareti için kullanmışlar
Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor

20:41
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
20:02
Leroy Sane’ye Almanya’da saldırı Galatasaray’a da küfür ettiler
Leroy Sane'ye Almanya'da saldırı! Galatasaray'a da küfür ettiler
19:57
Dikkat çeken “Daltonlar“ iddiası Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
Dikkat çeken "Daltonlar" iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
19:31
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
19:01
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan’da: Gazze’deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
18:09
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı İfadeler kan dondurdu
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 20:48:18. #7.13#
SON DAKİKA: 2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.