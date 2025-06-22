Mustafakemalpaşa\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek Mahallesi'nde öğle saatlerinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı ve 45 personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA