Mustafakemalpaşa\'da Yaya Kazası: 1 Ölü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Mustafakemalpaşa-Balıkesir karayolu Güllüce mevkiinde, taş fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametine seyir halinde olan 16 EE 822 plakalı araç sürücüsü, karanlıkta bir kişiye çarptığını ya da bir yayanın araca temas ettiğini fark ederek yolun sağında durdu. Sürücü, yerde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu gördü. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bazı araçların, karanlık nedeniyle yerde yatan şahsı fark edemediği ve üzerinden geçtiği iddia edildi. Talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA