Samsun Havza\'da çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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Samsun'un Havza ilçesinde, 2 katlı bir müstakil evin ikinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Olay, 25 Mayıs Mahallesi Şehit Er Nazım Kazar Sokak'ta bulunan İzzet Süer'e ait evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede evin ikinci katını sardı. Yangının fark edilmesi üzerine, çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevlerin evin diğer bölümlerine yayılmasını önledi. Yangın sırasında, ev sahibi İzzet Süer, alevlere müdahale etmeye çalışırken yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan Süer'e, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından Süer, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının sebep olduğu maddi hasar tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının nedeni ise yetkililer tarafından araştırılıyor. - SAMSUN