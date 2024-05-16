Müteahhit cinayeti: İnşaatı yarım bıraktı, tamamlanınca da arsa sahibine borcu olduğunu söyledi - Son Dakika
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Müteahhit cinayeti: İnşaatı yarım bıraktı, tamamlanınca da arsa sahibine borcu olduğunu söyledi

Ankara'da alacak verecek sebebiyle çıkan kavgada arsa sahibi, müteahhiti tabanca ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili konuşan bir komşu, müteahhitin inşaatı yarım bıraktığını ve tamamlanınca arsa sahibine borcu olduğunu söylediğini belirtti.

16.05.2024 20:44
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Müteahhit cinayetiyle ilgili konuşan komşu: "İnşaatı yarım bıraktı, tamamlanınca da arsa sahibine borcu olduğunu söyledi"

ANKARA - Ankara'da alacak verecek sebebiyle çıkan kavgada arsa sahibi, müteahhiti tabanca ile vurarak öldürdü. 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili konuşan vatandaş, "Müteahhit inşaatı yarım bıraktı. Başkası tamamlamasına rağmen arsa sahibine borcu olduğunu söyledi" dedi.

Ankara'da dün meydana gelen olayda arsa sahibi emekli polis M.Y., iddialara göre alacak verecek sebebiyle tartıştığı müteahhit K.K'yi silahla başından vurarak öldürdü. Olayda omzundan vurularak yaralanan müteahhitin arkadaşı E.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Polisin yakaladığı M.Y. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden K.K. için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'de cenaze namazı kılındı. Yaralı E.Y.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"İnşaatı yarım bıraktı, tamamlanınca da arsa sahibine borcu olduğunu söyledi"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Cevat Yörük, "İkisi arasında son zamanlarda sürekli kavga oluyordu. Biz bile alışmıştık artık. Dün cam kırılma sesi duyduk. Bir taraf üç kişi gelmiş. Onlardan birisi kolundan vurulmuş. Diğeri de yerde yatıyordu, kafasından vurulmuş haldeydi. Müteahhit binayı yarım bıraktı. Ardından da bir başka müteahhit ile anlaşıldı ve inşaat tamamlandı. Bina yapımı tamamlanınca eski müteahhit, arsa sahibine kendisine borcu olduğunu söylemiş. O da duruma tepki göstermiş. Dün de eski müteahhit yanındakilerle beraber kavga niyetiyle gelmiş. Her yerde kan vardı, ortalık çok kalabalıktı. Sağlık ekipleri ve polisler vardı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ankara, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müteahhit cinayeti: İnşaatı yarım bıraktı, tamamlanınca da arsa sahibine borcu olduğunu söyledi - Son Dakika

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