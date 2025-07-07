Müzikholün Ruhsatı İptal Edildi

Eskişehir'de bir apartmanın altında bulunan müzikholün ruhsatı binada oturan bir vatandaşın açtığı davayı sonucu iptal edildi.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın altında bulunan müzikhol işletmesinden yükselen yüksek müzik sesinden, bahse konu binadan oturan Ö.S.'nin annesi rahatsız oldu. Vatandaş, konuyla alakalı işletmeye dava açtı. Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nce görülen dava sonrasında verilen karar ile yüksek sesli müzik yayını yapan işletmenin müzikhol ruhsatı iptal edildi. - ESKİŞEHİR