Nabi Sheet'te Saldırılar: 41 Ölü

07.03.2026 16:58
İsrail'in Lübnan'daki hava ve kara saldırılarında ölü sayısı 41'e, yaralı sayısı 40'a yükseldi.

İsrail askerlerinin Lübnan'ın doğusuna karadan girmeye çalıştığı sırada Nabi Sheet kasabasında gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda, Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgesinde bulunan Nabi Sheet kasabasında gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında bilanço ağırlaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü Lübnan askeri olmak üzere 41'e, yaralı sayısının 40'a yükseldiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Lübnan'da Hizbullah Hareketinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 4 helikopterin dün saat 22.30 sıralarında Suriye yönünden ülkeye sızdığı ve Yahfufa, El-Hariba ve Maaraboun kasabalarının dağlık kesişim noktasına piyade birliği indirme girişiminde bulunduğu belirtilmişti. İsrail birliklerinin, Nabi Sheet kasabasının doğusundaki El Şukr mahallesi doğru ilerlediği, saat 23.30 sıralarında mezarlık yakınlarında Hizbullah mensupları ve Lübnan askerleri ile hafif ve orta silahlarla çatışmaya girdiği ifade edilmişti. İsrail birliklerinin açığa çıkmasının ardından çatışmanın şiddetlendiği, İsrail'in birliklerini çatışma bölgesinden geri çekebilmek için savaş uçakları ve helikopterlerle yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediği aktarılmıştı. Hizbullah topçu birliklerinin, çatışma bölgesinde ve İsrail kuvvetlerinin geri çekilme güzergahı boyunca yoğun ateş açtığı, çevre köylerdeki sivillerin de ateş desteği verdiği vurgulanmıştı. İsrail'in ülkeye sızma girişiminin püskürtüldüğü kaydedilmişti.

İsrail ordusu, İsrail özel kuvvetlerinin 1986'dan beri kayıp durumda olan pilot Ron Arad'ın cenazesini bulmak amacıyla bölgeye operasyon düzenlediğini açıklamıştı. Bölgede cenazeye dair herhangi bir ize rastlanmadığı ifade edilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Lübnan, İsrail, Son Dakika

17:16
