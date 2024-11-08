Narin Güran Davasında Duruşma Gerçekleşti

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Narin Güran davasında sanık ve tanıklar adliyeye getirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayeti davasında sanık ve tanıklar, duruşmanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran ile "müşteki" sıfatıyla katılan baba Arif Güran ile tanıklardan Gazal Bahtiyar dinlendi.

4 sanık ve 26 tanık, davanın ikinci gününde geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Duruşma, saat 09.00'da başlayacak.