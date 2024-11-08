Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var? - Son Dakika
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Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığı öne sürüldü. Duruşmada 2. yarı başlarken Mahkeme Başkanı, "Mahkememize ulaşan bir gizli tanık ifadesi yok" açıklamasında bulundu.

08.11.2024 15:47  Güncelleme: 16:05
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Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de tarihinde dere kenarında bulunmuştu. Davaya ilişkin yeni bir gizli tanık olduğu iddiası ortaya atıldı.

Gizli tanığın verdiği ifadede katilin amca olmayabileceğini söylediği, minik Narin'in ölüm sebebinin ise tahmin edilenden farklı olduğunu belirttiği öne sürüldü. Gündem yaratan iddiaya, Mahkeme Başkanı'ndan yanıt geldi.

"BİR GİZLİ TANIK İFADESİ YOK"

Duruşma verilen aranın ardından saat 14.00'te yeniden başladı. Mahkeme Başkanı, tanıkların ifadelerine geçmeden önce gizli tanık açıklaması yaptı: "Mahkememize ulaşan bir gizli tanık ifadesi yok."

Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran davasında yeni bir 'gizli tanık' mı var? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne demiş farklı bi şey yok ayni şeyler hiç doğru söyleyen yok burada hepinize idam desen bülbül gibi konuşurlar doğruyu 3 0 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    O gizli tanikta ensesi kalinlar tarafından tutulmuş olup işi tamamen nevzatin üzerine yıkmak içindir Hukuk sınıfta kaldı hersey ayan beyan ortada 1 yada2 kişiyi öttüremiyorlar 2 0 Yanıtla
  • sertug:
    80li 90 lı yıllarda polis yada jandarma bunları daha savcılıga gitmeden konuşturdu çünkü nıe mariz vardı 1 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Daha Çok Şeyler Çıkar 1 0 Yanıtla
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