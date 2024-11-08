Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Köyü'nde kuran kursundan çıkıp evine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de tarihinde dere kenarında bulunmuştu. Davaya ilişkin yeni bir gizli tanık olduğu iddiası ortaya atıldı.
Gizli tanığın verdiği ifadede katilin amca olmayabileceğini söylediği, minik Narin'in ölüm sebebinin ise tahmin edilenden farklı olduğunu belirttiği öne sürüldü. Gündem yaratan iddiaya, Mahkeme Başkanı'ndan yanıt geldi.
Duruşma verilen aranın ardından saat 14.00'te yeniden başladı. Mahkeme Başkanı, tanıkların ifadelerine geçmeden önce gizli tanık açıklaması yaptı: "Mahkememize ulaşan bir gizli tanık ifadesi yok."
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran davasında yeni bir 'gizli tanık' mı var? - Son Dakika
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