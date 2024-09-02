Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Muhtar Amcası Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Muhtar Amcası Adliyeye Sevk Edildi

Narin Güran\'ın Kaybolmasıyla İlgili Muhtar Amcası Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan muhtar amcası S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ederken, S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği bildirildi. Narin'in arama çalışmaları ise 13. gününde sürüyor.

02.09.2024 19:49
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Narin Güran'ın muhtar amcası adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muhtar S.G. gözaltına alınmış. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirlenmişti.

Dünde Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, Hukuk, Suç, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Muhtar Amcası Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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