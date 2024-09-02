Narin Güran'ın muhtar amcası tutuklandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan amcası S.G. Sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 31 Ağustos'ta gözaltına alınan muhtar olan amcası S.G., jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ek gözaltı süresinin ardından bugün savcılığa sevk edilen S.G., ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi.
Hakimlik, S.G.'yi "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden kısıtlama" gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı: Kayıp Çocuk Olayında Gelişme - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?