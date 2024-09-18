Narkoçelik-39: Afyon'da 162 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-39: Afyon'da 162 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkoçelik-39: Afyon\'da 162 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da yapılan Narkoçelik-39 operasyonunda 162 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi.

18.09.2024 10:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen ve 162 bin 232 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucuyu sosyal medyadan 'Narkoçelik-39' operasyonunu açıklamasıyla duyurdu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada; 162 bin 232 adet uyuşturucu hap, 11 gram ağırlığında 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak E.K. ve B.A. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu çerçevesinde gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'da operasyonu yurt genelinde gerçekleştirilen Narkoçelik-39 operasyonu açıklamasının içerisinde diğer kentlerde yakalanan uyuşturucular ile birlikte açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-39: Afyon'da 162 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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