Narkoçelik-39: Afyon\'da 162 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen ve 162 bin 232 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucuyu sosyal medyadan 'Narkoçelik-39' operasyonunu açıklamasıyla duyurdu.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada; 162 bin 232 adet uyuşturucu hap, 11 gram ağırlığında 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak E.K. ve B.A. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu çerçevesinde gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'da operasyonu yurt genelinde gerçekleştirilen Narkoçelik-39 operasyonu açıklamasının içerisinde diğer kentlerde yakalanan uyuşturucular ile birlikte açıkladı. - AFYONKARAHİSAR