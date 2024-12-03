Narkoçelik Operasyonları: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında; 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüpheli yakalandı." - ANKARA