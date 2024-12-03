Narkoçelik Operasyonları: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik Operasyonları: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 3 haftada 2 ton uyuşturucu ve 890 bin hap ele geçirildiğini açıkladı.

03.12.2024 08:31
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında; 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüpheli yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik Operasyonları: 2 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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