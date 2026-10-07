Narkotik ekipleri Mersin ve 4 ilçede 273 şüpheli için eş zamanlı operasyon başlattı

Mersin ve 4 ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada belirlenen 273 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirlikleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışmada merkezde 34, ilçelerden Anamur'da 15, Tarsus'ta 100, Erdemli'de 34 ve Silifke'de 90 şahıs olmak üzere toplam 273 kişi belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün şafak vakti operasyon yapıldı.

Operasyonda belirlenen şüphelilerin çoğunluğunun gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı ve arama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.