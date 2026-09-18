Narkotik operasyonda gözaltına alınan kişi Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Narkotik operasyonda gözaltına alınan kişi Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Narkotik operasyonda gözaltına alınan kişi Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi cezaevine gönderildi.

Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu G.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiNarkotik3. SayfaGüvenlikGüncelSamsunSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
18:25
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:40:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Narkotik operasyonda gözaltına alınan kişi Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement