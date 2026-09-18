Narkotik operasyonda gözaltına alınan kişi Samsun\'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Narkotik operasyonda gözaltına alınan kişi Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da narkotik ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi cezaevine gönderildi.
Samsun'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma sonucu G.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. G.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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