Nasuh Mahruki'ye Soruşturma

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildiği öğrenildi. - İSTANBUL