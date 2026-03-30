NATO, İran\'dan Gelen Tehditi Engelledi

30.03.2026 18:10
MSB, İran'dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasında NATO tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği, ardından NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Advertisement
